Окупанти обстріляли житловий будинок на Харківщині, одна людина загинула, одна у тяжкому стані

Під завалами житлового будинку у смт Шевченкове Куп'янського району Харківської області, частково зруйнованого внаслідок ворожого обстрілу в неділю ввечері, знайдено 1 загиблого та 1 постраждалого.

"Ворожий снаряд потрапив у двоповерховий багатоквартирний будинок, в результаті було частково зруйновано торцеву стіну будинку, дах та чотири квартири. Під уламками рятувальники виявили потерпілого, у важкому стані його передали медичним працівникам, і ще одна людина загинула", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Загалом минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, 11 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема пожежу, пов'язану з веденням бойових дій.

Рятувальники також 8 разів виїжджали для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

Жителям деокупованих Куп'янська та Ізюму рятувальники доставили 20 тонн питної води.