У результаті нічних обстрілів у Нікополі отримав поранення чоловік

У ніч проти понеділка російські окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район, в результаті в Нікополі було поранено чоловіка, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Направили туди близько 60 снарядів. У Нікополі поранено 78-річного чоловіка. Медики надали йому допомогу. Залишився лікуватися вдома. У місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човни та автомобілі", - написав Резніченко у телеграм-каналі у понеділок уранці.

У Мирівській та Марганецькій громадах постраждалих унаслідок обстрілу немає, деталі з'ясовуються.