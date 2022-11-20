Зеленський закликав членів організації Франкофонії підтримати українську формулу миру

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників Міжнародної організації Франкофонії приєднатися до реалізації української формули миру.

"Кожен із цих пунктів – конкретні рішення, які потрібно зробити задля безпеки", - сказав він, під час виступу в неділю за допомогою відеозв'язку перед членами організації.

Він нагадав її зміст – радіаційна і ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій, повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; та останнє – фіксація закінчення війни.

Зеленський наголосив, що "Україна завжди допомагає. Це точно знають десятки країн світу, чия безпека прямо залежить від співпраці з Україною".

За його словами, зупинка російської агресії – "це не просто про наші ресурси та землю". "Це про стабільність усіх у світі. Щоб жодна російська ракета не вдарила по наших атомних станціях. Це про нашу та вашу продовольчу безпеку. Мир в Україні – це мир і для вас", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що "повернення миру можливе, але це можливо, коли всі у світі розуміють, що ніхто не заслуговує на жодний день терору".