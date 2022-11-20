Україні потрібно ще до 200 танків, близько 300 БМП, 100 артсистем, до 70 РСЗВ і 15 систем ПРО - Подоляк

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів про потреби української армії у військовій допомозі від країн-партнерів, щоб допомогти їй відновити територіальну цілісність країни військовим шляхом.

"Нам ще потрібно від 150 до 200 танків, близько 300 бронеавтомобілів, 100 артилерійських систем, 50-70 реактивних систем залпового вогню, зокрема грізних американських Himars, яких в Україні вже є кілька штук, а також 10-15 установок ППО, щоб закрити небо", - сказав Подоляк в інтерв'ю AFP за підсумками візиту до Києва прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, який повідомив про поставки в Україну нового пакету ППО, що передбачає 125 зенітних знарядь.

Радник голови ОП також згадав американські ракети Atacms, дальність яких становить 300 км, тоді як дальність наявних в України озброєнь ледь перевищує 80 км. На думку Подоляка, такі ракети "наблизять закінчення війни", дозволивши Україні "знищити великі російські військові склади", розташовані в глибині окупованих територій, які наразі недоступні.

Водночас він наголосив, що Києву "не потрібно" атакувати військові об'єкти безпосередньо на території РФ, а "війна закінчиться, коли ми відновимо контроль над нашими кордонами і коли Росія боятиметься України".

Подоляк також зазначив, що спроби Заходу переконати Україну вести переговори з РФ є "дивними" і означають, що країна, "яка відновлює контроль над своєю територією, повинна капітулювати перед країною, яка програє".

За його словами, Москва не робила "якихось прямих пропозицій" Києву про мирні переговори, вважаючи за краще передавати їх через посередників і навіть пропонуючи можливість припинення вогню. "Росія не хоче переговорів. Росія проводить комунікаційну кампанію під назвою "переговори"... просто буде тягнути час. У розвідці підготує мобілізовані сили, знайде додаткове озброєння і зміцнить позиції", - попередив радник глави ОП.

Чиновник наголосив, що Україна не може дозволити собі паузи у своєму контрнаступі, незважаючи на прихід зимових холодів і снігопадів, які ускладнюють ситуацію на місцях. "Сьогодні навіть невелика пауза лише збільшить втрати України", - сказав він.

У зв'язку з цим українська влада закликає до збільшення поставок західних озброєнь, що "дуже важливо" взимку, додав Подоляк.

Джерело: https://amp.france24.com/en/live-news/20221120-negotiating-with-moscow-would-be-capitulation-ukraine-presidency