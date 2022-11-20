РФ планує провокації на білоруських об'єктах критичної інфраструктури, зокрема на білоруській АЕС - ГУР

Відомо, що найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об'єктах критичної інфраструктури, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР).

"Місце проведення ймовірних "інцидентів" - території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема, Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція "Островець", - повідомило ГУР.

Наголошується, що розробкою і реалізацією проєкту займаються російські спецслужби. Водночас білоруський КДБ просто поставлений до відома.

"Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО і України, які будуть переодягнені в білоруську військову форму", - наголошується в повідомленні.

Крім того, за даними ГУР, нині підрозділи білоруських КДБ, МВС і прикордонних військ вже приведені у стан підвищеної бойової готовності.

"На думку розробників проєкту, все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для кремля громадську думку в білоруському суспільстві", - інформують розвідники.

У ГУР також нагадали, що АЕС "Островець" побудований режимом Лукашенка в 2020-му році за російським проєктом і на російські гроші. "Міжнародні експерти відзначають, що будівництво відбувалося з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію з безпеки на білоруській атомній електростанції "Островець" і висловив глибоке занепокоєння у зв'язку з початком її комерційної експлуатації. Одразу після запуску в роботу на станції сталося кілька серйозних аварій, що супроводжувалися вибухами обладнання", - наголосили розвідники.