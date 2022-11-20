В Україні прогнозують сиру погоду; на дорогах, крім південних і південно-східних областей, ожеледиця

У північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях у ніч на понеділок, 21 листопада, невеликий сніг, вдень сильний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. На решті територій дощі, вночі місцями з мокрим снігом; вдень на південному сході та крайньому заході без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

В Україні, крім південних і південно-східних областей, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, у південних та східних областях південний, 7-12 м/с, на півдні вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у більшості центральних областей та на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°; у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, у Криму до 20°.

У Києві в ніч на понеділок невеликий сніг, вдень сильний мокрий сніг і дощ, налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 21 листопада найвища температура вдень була 16,1 в 1926 році, найнижча вночі -15,3 в 1890 році.

У вівторок, 22 листопада, у східних та південно-східних областях дощ, на решті територій без опадів, лише вночі у північних областях сніг; 23 листопада без опадів, вночі у східних, вдень у Карпатському регіоні, мокрий сніг та дощ.

В Україні, крім південної частини, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у більшості західних, північних та центральних областей вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті територій вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла; 22 листопада у східних та південно-східних областях вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Києві у вівторок без опадів, лише вночі 22 листопада часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.