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13:02 20.11.2022

Міністр оборони Нової Зеландії відвідав Київ

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Міністр оборони Нової Зеландії відвідав Київ

Міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре завершив свій офіційний візит до української столиці, де він зустрівся з главою українського оборонного відомства Олексієм Резніковим, повідомляє пресслужба новозеландського уряду.

"Під час переговорів міністр Хенаре підтвердив незмінну підтримку Новою Зеландією української оборони проти незаконного і неспровокованого вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що Хенаре був вражений стійкістю і рішучістю українського народу, чий моральний дух, за словами міністра, "дуже високий".

"Я пишаюся тим, що перебуваю тут від імені Нової Зеландії. Наші зусилля були добре прийняті. Це протверезне нагадування для всіх нас про складність конфлікту і про те, чому важливо домагатися деескалації і дипломатії", - зазначив Хенаре.

Він також повідомив, що під час розмови з міністром оборони України Резніковим, обговорювалося питання продовження Новою Зеландією місії з підтримки навчання української піхоти у Великій Британії до липня 2023 року.

"Міністр Резніков висловив подяку за продовження навчальної місії і зазначив, що вона приносить користь на місцях", - наголосив Хенаре.

У пресслужбі додають, що візит глави оборонного відомства Нової Зеландії "став ще однією демонстрацією постійної підтримки Новою Зеландією народу України і визнанням мужніх зусиль української самооборони, зроблених через понад 267 днів після необґрунтованого і незаконного вторгнення Росії".

Також повідомляється, що крім України, Хенаре також відвідав Польщу, де зустрівся з польським міністром національної оборони Маріушем Блащаком.

 

Теги: #візит #міноборони #нова_зеландія

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