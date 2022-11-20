На Харківщині через обстріли госпіталізовано двох мирних жителів у важкому стані - Синєгубов

Минулої доби ворожих ударів по Харкову за минулу добу не зафіксовано, російські окупаційні війська вели артобстріл Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів Куп’янського району госпіталізовані 2 людей: 54-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє дістали вибухових травм та осколкових поранень, пацієнти у важкому стані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

У Куп'янську внаслідок обстрілу елеватора виникла пожежа. Крім того, зазнали пошкоджень приватні будинки та господарські будівлі.