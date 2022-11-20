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11:00 20.11.2022

Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 437 дітей, 838 – поранені - Офіс генпрокурора

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Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 437 дітей, 838 – поранені - Офіс генпрокурора

Станом на 20 листопада кількість дітей, загиблих через агресію РФ не змінилася – 437, збільшилася кількість поранених – 838, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на ранок 20 листопада 2022 року понад 1275 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 437 дітей загинули і понад 838 дістали поранень різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 64, Дніпропетровській - 32",-йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

19 листопада внаслідок обстрілу окупантами м. Вугледар Донецької області було поранено 15-річного підлітка.

Унаслідок бомбардувань і обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 2719 навчальних закладів, 332 з них зруйновані повністю.

 

Теги: #прокуратура #діти #війна

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