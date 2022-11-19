Події

20:22 19.11.2022

До Херсонської області було доставлено гуманітарну допомогу від Тернопільщини та Черкащини

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До Херсонської області було доставлено гуманітарну допомогу від Тернопільщини та Черкащини

У суботу на Херсонщину було доставлено гуманітарний вантаж від громад Тернопільської та Черкаської області, повідомляє заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Гуманітарну допомогу від громад Тернопільщини та Черкаської області для херсонців доставлено. Це і медикаменти, продукти, будівельні матеріали, дрова, буржуйки, генератори, питна вода. Все, що необхідно зараз у Херсонській області. Гуманітарні вантажі від областей продовжуватимуть надходити і далі" , - написав Тимошенко у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #гумдопомога #херсонська_область

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