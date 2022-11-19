Російські окупанти обстріляли місце видачі гумдопомоги під час роздачі хліба, поранено п’ятеро людей

Російські окупанти обстріляли місце видачі гуманітарної допомоги у Білозерці Херсонської області під час роздачі хліба, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Унаслідок підступного обстрілу поранено 5 людей", - написав Тимошенко у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що вчора, 18 листопада, на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка авто наїхало на міну. 1 особа загинула, 1 – травмовано.