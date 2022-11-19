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13:53 19.11.2022

Мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця будуть на значній частині України найближчими днями

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Мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця будуть на значній частині України найближчими днями

В Україні в ніч на неділю без суттєвих опадів, тільки в південно-західній частині, Кіровоградській та Черкаській областях мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Удень у західних та північних областях невеликий мокрий сніг; у центральних та східних областях помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця; у південній частині помірний дощ, у Миколаївській та Херсонській областях місцями значний дощ.

Температура у західних (крім Закарпаття) та північних областях вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу; в південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°, на півдні Одеської області та в Криму до 18°; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

На дорогах України, крім південної частини, ожеледиця.

Вітер вночі змінних напрямків, 3-5 м/с, удень переважно східний, 7-12 м/с.

У Києві 20 листопада вночі без суттєвих опадів, вдень невеликий мокрий сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер вночі слабкий, удень переважно східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-8° морозу, вдень 2-4 ° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 20 листопада найвища температура вдень була 14,2° в 1926, 1963р., найнижча вночі -16,6° в 1993 р.

У понеділок, 21 листопада, у західних та північних областях України вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, на решті територій опади переважно у вигляді дощу.

В Україні, крім південних і південно-східних областей, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний з переходом на західний, на півдні та сході переважно південний, 7-12 м/сек, вдень у більшості центральних, південних та східних областей місцями пориви 15-20 м/сек.

Температура у західних та північних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Закарпатті та в центральних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла; на півдні та сході країни вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, 21 листопада у Криму місцями 20°.

У Києві 21 листопада вночі невеликий, вдень невеликий сніг і дощ, налипання мокрого снігу.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #укргідрометцентр

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