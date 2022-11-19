У ще одному куп'янському ліцеї вилучено підручники та дипломи російського зразка

Прокурори окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції під час огляду ліцею в Куп'янську Харківської області виявили та вилучили підручники та дипломи російського зразка.

"Правоохоронці вилучили понад 3 тисячі російських підручників для школярів 1-11 класів. Крім того, виявлено і "дипломи про середню професійну освіту" російського формату, нагрудні медалі для учнів з російськими прапорами", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Під час огляду правоохоронці також знайшли "свідоцтво про державну акредитацію", видане Федеральною службою з нагляду у сфері освіти і науки Російської Федерації 14 липня, згідно з яким українському навчальному закладу незаконно надано статус російського.

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч.3 ст. 111-1 КК України).

Це вже другий ліцей у Куп'янську, де правоохоронці знаходять російські підручники. Як повідомлялося, раніше в іншому куп'янському ліцеї було виявлено та вилучено понад 5 тисяч російських підручників для школярів 1-11 класів, а також атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані "головою військово-цивільної адміністрації Харківської області".