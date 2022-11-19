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12:22 19.11.2022

Стефанішина: завершуючи війну, ми повинні бути впевнені, що РФ не зможе почати нову агресію

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Стефанішина: завершуючи війну, ми повинні бути впевнені, що РФ не зможе почати нову агресію

Віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина наголошує, що завершуючи війну, світ повинен бути впевнений, що Росія не зможе почати нову агресію.

"Україна повинна перемогти у війні, яку розв'язала Росія, а після її завершення світ повинен бути переконаний в тому, що у Росії не виникне "апетиту" почати нову агресію", - цитує Стефанішину пресслужба за результатами участі в Міжнародному галіфакському форумі з питань безпеки (Канада).

Вона зазначила, що знищуючи українську енергетичну інфраструктуру, 40% якої вже зазнали руйнувань, Росія намагається деморалізувати українське населення.

"Таку ж тактику вони використовують на тимчасово окупованих територіях з 24 лютого цього року, відрізаючи місцеве населення від газо-, водо - та електропостачання, а також піддаючи населення тортурам і вбивствам", - додала віцепрем'єр.

Стефанішина і звернула увагу на нагальну потребу України "закрити небо" для захисту цивільного населення, а також критичної інфраструктури, особливо взимку.

Віцепрем'єр зазначила, що кожна війна завершується переговорами, проте є низка елементів, що мають цьому передувати.

"Насамперед це відповідальність Росії за скоєні злочини, репарації та виплати, відновлення територіальної цілісності й суверенітету України", - наголосила вона.

Теги: #війна #стефанишина

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