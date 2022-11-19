Ворог випустив вночі п'ять ракет по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі, загинула людина - секретар міськради

Ворог випустив вночі п'ять ракет по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі. За попередньою інформацією, загинула людина, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"Вчора вночі російські нелюди п'ятьма ракетами влучили в один з об'єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула одна людина. Щирі співчуття рідним і близьким", - написав він у Telegram-каналі.

Крім того, понад 120 будинків міста залишилися без теплопостачання. Фахівці вже працюють над усуненням цієї проблеми. Планується відновлення опалення у всіх будинках до кінця дня.