Росія, ймовірно, таємно готується до другої хвилі мобілізації

Росію чекає чергова хвиля мобілізації, що погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають в Україну, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Продовження таємних зусиль щодо мобілізації та потенційна підготовка до нової хвилі мобілізації в тандемі з поточним осіннім призовом, ймовірно, суттєво навантажать і без того перевантажений російський апарат формування Збройних сил", - йдеться у повідомленні.

Вчені нагадують, що Кремль заявляв, що президенту Росії Володимиру Путіну не має необхідності підписувати указ про офіційне припинення мобілізаційного періоду.

За даними ISW, Путін, ймовірно, наказав припинити часткову мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні та адміністративні можливості для призову 1 листопада.

"Однак очевидно, що російська влада ніколи повністю не припиняла мобілізаційних заходів, а це означає, що обмежена кількість мобілізованих новобранців, як і раніше, проходять через систему підготовки в той час, коли призовники проходять свій власний цикл підготовки", - зазначають аналітики.

Аналітики припускають, що чергова хвиля мобілізації може призвести до ще більш низької якості підготовки мобілізованих новобранців і призовників, оскільки вони конкурують за недостатню підготовку.

"Чергова хвиля мобілізації найближчими місяцями лише погіршить ситуацію і, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, які будуть перекинуті на передову в Україні", - підсумували вчені.