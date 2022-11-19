Події

08:31 19.11.2022

Росія, ймовірно, таємно готується до другої хвилі мобілізації

1 хв читати
Росія, ймовірно, таємно готується до другої хвилі мобілізації

Росію чекає чергова хвиля мобілізації, що погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають в Україну, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Продовження таємних зусиль щодо мобілізації та потенційна підготовка до нової хвилі мобілізації в тандемі з поточним осіннім призовом, ймовірно, суттєво навантажать і без того перевантажений російський апарат формування Збройних сил", - йдеться у повідомленні.

Вчені нагадують, що Кремль заявляв, що президенту Росії Володимиру Путіну не має необхідності підписувати указ про офіційне припинення мобілізаційного періоду.

За даними ISW, Путін, ймовірно, наказав припинити часткову мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні та адміністративні можливості для призову 1 листопада.

"Однак очевидно, що російська влада ніколи повністю не припиняла мобілізаційних заходів, а це означає, що обмежена кількість мобілізованих новобранців, як і раніше, проходять через систему підготовки в той час, коли призовники проходять свій власний цикл підготовки", - зазначають аналітики.

Аналітики припускають, що чергова хвиля мобілізації може призвести до ще більш низької якості підготовки мобілізованих новобранців і призовників, оскільки вони конкурують за недостатню підготовку.

"Чергова хвиля мобілізації найближчими місяцями лише погіршить ситуацію і, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, які будуть перекинуті на передову в Україні", - підсумували вчені.

 

 

 

Теги: #продовження #мобілізація #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:10 19.11.2022
Близько 500 поранених з-поміж нещодавно мобілізованих окупантів доставлено до лікарень Горлівки

Близько 500 поранених з-поміж нещодавно мобілізованих окупантів доставлено до лікарень Горлівки

09:59 18.11.2022
Позиції окупантів на сході Херсонської області стали вразливими - ISW

Позиції окупантів на сході Херсонської області стали вразливими - ISW

09:40 17.11.2022
"Зернову ініціативу" продовжено ще на 120 днів

"Зернову ініціативу" продовжено ще на 120 днів

09:31 17.11.2022
У РФ розцінили удар по території Польщі як провокацію Заходу - ISW

У РФ розцінили удар по території Польщі як провокацію Заходу - ISW

09:44 16.11.2022
РФ під час ударів по Україні 15 листопада витратила більшу частину високоточної зброї, що залишилася, - ISW

РФ під час ударів по Україні 15 листопада витратила більшу частину високоточної зброї, що залишилася, - ISW

11:30 13.11.2022
Втрата Херсона посилює розкол між Путіним і частиною російського суспільства, що підтримує війну - ISW

Втрата Херсона посилює розкол між Путіним і частиною російського суспільства, що підтримує війну - ISW

20:15 12.11.2022
Усі ВПО до 1 грудня можуть повторно подати заявку на оформлення державної допомоги

Усі ВПО до 1 грудня можуть повторно подати заявку на оформлення державної допомоги

11:02 12.11.2022
Українські сили завершують звільнення правого берега Дніпра в Херсонській області - ISW

Українські сили завершують звільнення правого берега Дніпра в Херсонській області - ISW

10:02 10.11.2022
Окупантам знадобиться час, щоб залишити правий берег Дніпра, це навряд чи буде пасткою для українських військ - ISW

Окупантам знадобиться час, щоб залишити правий берег Дніпра, це навряд чи буде пасткою для українських військ - ISW

09:58 09.11.2022
ЗСУ досягли незначних успіхів на північний захід від Сватового, окупанти продовжували наступ у районі Бахмута й Авдіївки - ISW

ЗСУ досягли незначних успіхів на північний захід від Сватового, окупанти продовжували наступ у районі Бахмута й Авдіївки - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Донеччині тривають наджорстокі бої – Зеленський

Зеленський привітав сержантів ЗС України з професійним святом

Ситуація з енергопостачанням залишається важкою, але аварійних відключень поменшало

Перші приблизно 20 населених пунктів деокупованої частини Херсонської області вже підключені до електрики

Електропостачання Києва та області знову забезпечується за стабграфіками після короткочасного запровадження аварійних

ОСТАННЄ

У результаті обстрілів окупантів загинув один цивільний, ще троє поранено на Донеччині

Чотириденний робочий тиждень став стандартним для 40% компаній

Ворог знову "градами" та артилерією атакував три ОТГ Дніпропетровської області

У Білому домі на вихідних відзначать 80-річний ювілей Байдена та весілля його онуки

Росіяни здійснили обстріл трьох громад Сумської області в п'ятницю

США виділили до $20 млн на ініціативу "Зерно з України"

США запровадили санкції проти громадян РФ та Білорусі, компаній із гірничодобувного сектору Гватемали

ЗС України відбили атаки ворожих військ у районах шести населених пунктів Донецької області

19 листопада: Цей день в Україні та в світі

У результаті ракетної атаки по Запоріжжю виникла пожежа на об'єкті інфраструктури, під завалами можуть бути люди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА