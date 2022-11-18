Зеленський привітав сержантів ЗС України з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав сержантів Збройних сил України з їхнім професійним святом.

"Сьогодні хочу привітати всіх сержантів ЗСУ з їхнім професійним днем. Сьогодні було вже багато сказано теплих слів – і в армії, і в суспільстві. Сержанти – це дійсно ті люди, які забезпечують реальну єдність і порозуміння між командирами та солдатами. Сержантський корпус – це справжня опора армії", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він подякував усім сержантам, які нині несуть службу в силах оборони держави.

"Дякую всім, хто зробив захист України частиною своєї особистої долі", - сказав президент.

День сержанта Збройних Сил відзначають в Україні з 2019 року.