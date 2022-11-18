Події

20:08 18.11.2022

У Херсоні розпочали роботу Пункти незламності – К.Тимошенко

1 хв читати

У Херсоні розпочали роботу перші Пункти незламності - спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом, написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в телеграм-каналі.
"Проєкт реалізовано спільно з ДСНС та Херсонською ОВА. Такі пункти з'являтимуться по всьому місту та області. Це дуже важливо, адже в місті досі немає світла. Найголовніше – відновити електропостачання. Сподіваємось, це вдасться зробити до кінця цього тижня. Працюємо! Повертаємо Херсон до життя!", – написав також він.

Теги: #тимошенко #херсон #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:51 18.11.2022
У Херсон доставили партію гумдопомоги з Дніпропетровщини - голова ОВА

У Херсон доставили партію гумдопомоги з Дніпропетровщини - голова ОВА

17:23 18.11.2022
На залізничному вокзалі в Херсоні відновлено водопостачання - голова ОВА

На залізничному вокзалі в Херсоні відновлено водопостачання - голова ОВА

12:40 18.11.2022
"Укрзалізниця" запускає поїзд Київ - Херсон

"Укрзалізниця" запускає поїзд Київ - Херсон

12:24 18.11.2022
Усі області України отримали доручення допомогти Херсонській, насамперед сусідні – заступник глави ОП Тимошенко

Усі області України отримали доручення допомогти Херсонській, насамперед сусідні – заступник глави ОП Тимошенко

10:06 18.11.2022
Кількість загиблих у Вільнянську від російського обстрілу збільшилася до 9 - заступник голови ОП Тимошенко

Кількість загиблих у Вільнянську від російського обстрілу збільшилася до 9 - заступник голови ОП Тимошенко

18:51 17.11.2022
Російські окупанти обстріляли Херсон із мінометів, загинула одна людина

Російські окупанти обстріляли Херсон із мінометів, загинула одна людина

17:34 17.11.2022
Лубінець про катування в окупованому Херсоні: Таких масштабів я ще не бачив

Лубінець про катування в окупованому Херсоні: Таких масштабів я ще не бачив

15:58 17.11.2022
Електрика в Херсон піде лише за два-три тижні через високу щільність мінування – виконавчий директор ДТЕК

Електрика в Херсон піде лише за два-три тижні через високу щільність мінування – виконавчий директор ДТЕК

15:02 17.11.2022
СБУ затримала депутата від Херсонської ОПЗЖ, який працював на окупантів

СБУ затримала депутата від Херсонської ОПЗЖ, який працював на окупантів

14:41 17.11.2022
ОККО відновила роботу першого АЗК у деокупованому Херсоні

ОККО відновила роботу першого АЗК у деокупованому Херсоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Електропостачання Києва та області знову забезпечується за стабграфіками після короткочасного запровадження аварійних

Коли Росія заблокувала експорт зерна, точка зору африканських країн почала змінюватися на користь України – Зеленський

Комісія Київради відхилила петицію проти новорічної ялинки, але бюджетних коштів не витрачатимуть

Українські фахівці отримали доступ до місця трагедії у Пшеводуві, Україна та Польща продовжать співпрацю відкрито, як найближчі друзі - Кулеба

Навіть в умовах війни "справи Майдану" безперервно розслідують та слухають у судах – Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

Електропостачання Києва та області знову забезпечується за стабграфіками після короткочасного запровадження аварійних

"Укроборонпром" налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 мм та мін 120-мм

"Метінвест" має намір отримати компенсацію від росіян і направити її на розвиток українських заводів

Гутцайт запропонував Шевченку зустрітися й обговорити його членство у виконкомі НОК

Гутцайт про можливу реорганізацію Мінспорту: На сьогодні немає жодної інформації щодо подальшого життя міністерства

Російські окупанти завдали 5 ракетних ударів по території України, здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Арахамія розраховує, що Миколаївську область буде включено до "зернової угоди"

Коли Росія заблокувала експорт зерна, точка зору африканських країн почала змінюватися на користь України – Зеленський

Що більше буде колективних зусиль, то швидше ми змусимо Росію піти з території України та виконувати зобов'язання перед світом – Зеленський у зверненні до студентів Ірландії

Кабмін призначив Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА