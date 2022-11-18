У Херсоні розпочали роботу Пункти незламності – К.Тимошенко

У Херсоні розпочали роботу перші Пункти незламності - спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом, написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в телеграм-каналі.

"Проєкт реалізовано спільно з ДСНС та Херсонською ОВА. Такі пункти з'являтимуться по всьому місту та області. Це дуже важливо, адже в місті досі немає світла. Найголовніше – відновити електропостачання. Сподіваємось, це вдасться зробити до кінця цього тижня. Працюємо! Повертаємо Херсон до життя!", – написав також він.