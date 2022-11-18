Київ прийняли до Міжнародної асоціації мерів франкомовних міст - Кличко

У п'ятницю, 18 листопада, на саміті Франкофонії в Тунісі Київ було прийнято до Міжнародної асоціації мерів франкомовних міст, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні на саміті Франкофонії його учасники одноголосно підтримали та включили Київ до Міжнародної асоціації мерів франкомовних міст (AIMF). Уже отримав вітання від мера Парижу Анн Ідальго. Саме вона під час візиту до Києва у квітні цього року запропонувала Києву подати заявку на членство в асоціації", – розповів Кличко, повідомляє пресслужба мера.

Зазначено, що AIMF - це платформа мерів, офіційних осіб столиць і великих міст із 48 країн, де жителі вивчають, спілкуються та поширюють французьку мову. Асоціація надає керівникам місцевої влади простір для діалогу та обміну найкращими практиками розвитку міст. Це сприяє зміцненню зв'язків, отриманню досвіду та розвитку солідарності між її членами. Беручи участь у великих міжнародних конференціях і встановлюючи відносини з агентствами з розвитку та багатосторонніми донорами, AIMF надає своїм членам можливість впроваджувати найкращий передовий досвід в утвердженні демократії, поваги до гендерної рівності, стабільного розвитку міст, а також реалізувати корисні для міських громад спільні проєкти.