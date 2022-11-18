Волонтери у Броварах виробляють жилети з підігрівом для українських військових

Волонтери з міста Бровари Київської області розробили модель терможилета для військовослужбовців Збройних сил України і перші з них уже відправили захисникам у зону бойових дій, повідомляє піар-менеджер благодійного фонду "Всім серцем з Україною!" Юлія Білик.

"Броварські волонтери Олександр Шітив та Вадим Москаленко у співпраці з католицьким священиком отцем Романом Лабою розробили модель терможилета, який виготовляється з високоякісного неопрену – це зручна, зносостійка тканина, здатна пропускати повітря. У кожен жилет укладають нагрівальний елемент, розрахований для роботи на безпечній напрузі", – розповіла Білик агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Нагрівається такий жилет до 45 °С за допомогою павербанку, вкладеного до спеціальної кишені. Що більша потужність павербанку, то довше зігріватиме жилет. Наприклад, за допомогою павербанку потужністю 10 000 ампер тепло в жилет надходитиме близько шести годин.

Волонтер Олександр Шітив пояснив, що нині терможилети такого типу критично необхідні українським захисникам, яким доводиться "довго перебувати на холоді, притискатися спинами до холодних окопів або лежати на крижаній землі".

У майбутньому розробники жилетів бачать їх випуск як соціальний проєкт. Мета його полягає в тому, щоб масове виробництво переросло в масовий продаж, а всі зароблені кошти знову спрямовувались на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу постраждалим від війни людям.

У швейному цеху в Броварах, який виготовляє жилети, працює близько десятка людей. До повномасштабного вторгнення цех зосереджувався на пошитті дитячого одягу, а нині, крім зігрівальних жилетів, шиє бронежилети та одяг для військових. Серед працівників цеху – внутрішньо переміщені особи, зокрема, до виготовлення нагрівальних елементів для терможилетів залучена родина, яка пройшла окупацію в Броварському районі.