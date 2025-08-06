Як вірмени України здійснюють мрії дітей під час війни: історія благодійного фонду "Армерія"

Фонд «Армерія» — про добрі справи, які не зупиняються з 2022 року

Після завершення денного табору для дітей із числа внутрішньо переміщених осіб та сімей у складних життєвих обставинах, організованого міським центром «Ми Турбуємося», координатори ініціативи вирішили не зупинятися. Було проведено невеличке опитування серед учасників, аби дізнатись, що залишилося в серцях дітей після проєкту. Відповіді виявились дуже щирими й людяними: більшість мріяли про басейн і ще хоча б один день, проведений разом.

Ці слова могли залишитися лише дитячими фантазіями, як це часто буває у складні часи. Але цього разу все було інакше. Соціальна працівниця Марія передала дитячі побажання засновнику Благодійного фонду «Армерія» Армену Варужановичу. Реакція команди фонду була миттєвою. Вже за кілька днів, у співпраці з громадською організацією «Нова Можливість», було організовано ще одну подію — день, який подарував дітям радість, тепло та відчуття, що про них дбають.

Басейн, спільні ігри, сміх, вода, дружба — здається, такі речі очевидні для будь-якого дитинства. Але для дітей, які пережили втрату дому, переїзд, обстріли, розлуку з родичами — це справжнє диво. Такий день дає не лише радість, а й відновлення, відчуття безпеки, підтримки й віри у краще майбутнє.

Фонд «Армерія» був створений у 2022 році вірменами України, які вирішили не залишатися осторонь подій війни. З перших днів повномасштабного вторгнення команда фонду взяла на себе місію — підтримувати українських захисників, допомагати пораненим, забезпечувати гуманітарними вантажами переселенців, надавати підтримку сім’ям із дітьми, які опинилися в скруті. Особливу увагу фонд приділяє саме дітям — адже вони найвразливіші у час війни.

За час своєї діяльності «Армерія» реалізувала десятки ініціатив по всій Україні. Це і адресна допомога, і великі партнерські проєкти, і системна підтримка дитячих центрів, госпіталів, шкіл. У співпраці з волонтерськими мережами, місцевими громадами та медичними закладами фонд не просто реагує на потреби — він формує стабільну, довготривалу підтримку там, де вона дійсно потрібна.

Сьогодні, коли війна триває, а ресурси держави та міжнародних організацій зменшуються, саме такі приклади — як робота «Армерії» — стають визначальними. Це не разова благодійність, не піар і не кампанія. Це щоденна праця, побудована на довірі, партнерстві та глибокому розумінні реальності, в якій живуть українці.

Ця історія — лише один із багатьох прикладів. Але вона нагадує про головне: коли поруч є ті, хто чує, хто готовий діяти — дитячі мрії стають реальністю. І навіть один такий день може змінити дитяче життя — бо дарує не лише радість, а й надію.

Благодійний фонд «Армерія» — приклад того, як громада, об’єднана цінностями, здатна змінювати майбутнє країни через турботу про тих, хто потребує найбільше.