Там, де важлива просто присутність: як фонд "Армерія" підтримує дітей без батьків

У Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям «Діва Марія» перебувають діти, які залишилися без батьківського піклування. Це діти з інвалідністю, складними діагнозами, часто з невиліковними хворобами. Вони живуть тут постійно — не тимчасово. Для багатьох з них Центр став єдиним домом.

Медперсонал і вихователі щодня роблять неможливе, щоб діти отримували не лише медичну допомогу, а й увагу, любов, розвиток. Але в таких закладах завжди є потреби — прості, базові речі, які чомусь часто залишаються поза увагою держави.

Фонд з вірменським корінням «Армерія» регулярно підтримує Центр. Нещодавно ми передали побутову техніку, якої критично не вистачало — щоб забезпечити комфорт у повсякденному житті дітей та персоналу. Також привезли розвиваючі іграшки, книги, настільні ігри — усе те, що допомагає дітям вчитися, грати, відчувати радість. Для дітей, які не можуть вийти з закладу, гра — це і спілкування, і психотерапія, і розвиток.

«Ми не діємо за планом піару, — каже Армен Саргсян, засновник фонду „Армерія“. — Є просто конкретні люди й конкретна потреба. Ми дізналися, що в центрі немає елементарного — побутової техніки. Ми зібрали її. Дізналися, що діти мріють про ігри, книги, хочуть чимось займатись — ми привезли все, що могли. Це не акт благодійності, це акт людяності».

Допомога фонду не обмежується одноразовими візитами. Ми підтримуємо заклад постійно — бо віримо, що турбота має бути системною. Іноді достатньо бути поруч, вислухати, дізнатися, що саме потрібно. І зробити це без зайвих слів.

Фонд «Армерія» працює тихо, але точно. Ми не рятуємо світ, але точно робимо його трохи теплішим для тих, хто найбільше цього потребує.