Інтерфакс-Україна
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17:09 06.02.2025

Фонд "Армерія": як вірмени України продовжують підтримувати український спорт навіть у воєнний час

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Навіть в умовах повномасштабної війни спорт залишається найважливішою частиною української ідентичності. Молоді спортсмени продовжують тренування, беруть участь у змаганнях і представляють країну на міжнародній арені. Їхні успіхи – це не лише спортивні досягнення, а й символ незламного духу України. Одним із тих, хто підтримує розвиток українського спорту, залишається фонд «Армерія» на чолі з Арменом Варужановичем Саркісяном.

«Сьогодні, коли Україна проходить через найважчі випробування, особливо важливо підтримувати молодь і давати їй можливість зростати, розвиватися, перемагати. Спорт – це не просто змагання, це характер, дисципліна, вміння долати труднощі. Ми у фонді „Армерія“ продовжуємо вкладати ресурси в українських спортсменів, тому що вони є майбутнім країни», – зазначає голова фонду Армен Варужанович Саркісян.

Нещодавно у Мукачеві відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби, де найкращі українські борці змагалися за право представляти країну на чемпіонаті Європи у березні. Турнір пройшов на високому рівні. За проханням Олімпійського призера Україні Армена Вартаняна фонд «Армерія» підтримав організацію турніру та нагородив всіх призерів.

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«Коли я сам займався професійним спортом, я знав, наскільки важлива підтримка, наскільки важливо відчувати, що за тобою стоять люди, які в тебе вірять. Сьогодні я радий бути серед тих, хто допомагає українським борцям йти до перемог», – підкреслив Армен Вартанян, колишній професійний спортсмен і один з організаторів турніру.

У Львові відбувся відбірковий чемпіонат України з самбо, де українські спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки. Особливу увагу привернули харківські самбісти, які здобули п’ять золотих медалей та одну бронзову нагороду.

«Ми пишаємося кожним спортсменом, який виходить на татамі чи борцівський килим. У цих хлопцях – сила, енергія, прагнення до перемоги. І наше завдання – зробити все, щоб вони могли тренуватися, розвиватися, виступати на міжнародних аренах і прославляти Україну. Навіть у воєнний час ми не можемо дозволити собі зупинитися», – наголосив Армен Варужанович Саркісян.

Фонд «Армерія» вже не перший рік підтримує український спорт, фінансуючи змагання, допомагаючи з підготовкою спортсменів та забезпечуючи їхню участь у міжнародних турнірах. Навіть зараз, у складних умовах війни, ця підтримка не припиняється.

«Спорт – це більше, ніж медалі. Це виховання волі, характеру, сили духу. Це те, що робить українців непереможними. Тому ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб наші спортсмени перемагали – як на спортивній арені, так і в житті», – підсумував голова фонду.

Вже у березні найкращі українські борці вирушать на чемпіонат Європи, де знову боротимуться за медалі та честь своєї країни. Їхні перемоги – це перемоги всієї України, і завдяки підтримці фонду «Армерія» у них є всі шанси принести своїй державі золото.

Теги: #спорт #допомога #саркісян #армерія

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