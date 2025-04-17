Столиця надала 18 тис. кв. м приміщень для ветеранських, реабілітаційних і волонтерських організацій

Київ надав ветеранським, реабілітаційним і волонтерським організаціям приміщення загальною площею близько 18 тис. кв. м, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Із лютого 2022 року Департамент комунальної власності Києва системно працює над забезпеченням підтримки ветеранських і волонтерських організацій, надаючи необхідні приміщення в користування, зокрема для реабілітації Захисників та Захисниць", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

Таким чином, близько 6 тис. кв. м передано в користування ветеранським організаціям та установам, які надають послуги ветеранам, сприяючи їхній адаптації та підтримці. Майже 2,6 тис. кв. м отримали державні та місцеві органи управління, а також установи, що були змушені переїхати з окупованих територій. Волонтерські та громадські організації, які підтримують військові формування, отримали понад 2 тис. кв. м приміщень. Також близько 7,2 тис. кв. м надали організаціям, що займаються допомогою та реабілітацією людей з інвалідністю.

Крім того, місто проводить ремонти у переданих приміщеннях, зокрема силами КП "Київжитлоспецексплуатація", створюючи належні умови для розміщення та діяльності організацій.

Як зазначається в повідомленні, Департамент і надалі продовжуватиме роботу над забезпеченням належних умов для організацій, що сприяють обороноздатності міста та підтримують соціально вразливі категорії громадян.