Інтерфакс-Україна
Події
12:26 17.04.2025

Столиця надала 18 тис. кв. м приміщень для ветеранських, реабілітаційних і волонтерських організацій

1 хв читати
Столиця надала 18 тис. кв. м приміщень для ветеранських, реабілітаційних і волонтерських організацій

Київ надав ветеранським, реабілітаційним і волонтерським організаціям приміщення загальною площею близько 18 тис. кв. м, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Із лютого 2022 року Департамент комунальної власності Києва системно працює над забезпеченням підтримки ветеранських і волонтерських організацій, надаючи необхідні приміщення в користування, зокрема для реабілітації Захисників та Захисниць", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

Таким чином, близько 6 тис. кв. м передано в користування ветеранським організаціям та установам, які надають послуги ветеранам, сприяючи їхній адаптації та підтримці. Майже 2,6 тис. кв. м отримали державні та місцеві органи управління, а також установи, що були змушені переїхати з окупованих територій. Волонтерські та громадські організації, які підтримують військові формування, отримали понад 2 тис. кв. м приміщень. Також близько 7,2 тис. кв. м надали організаціям, що займаються допомогою та реабілітацією людей з інвалідністю.

Крім того, місто проводить ремонти у переданих приміщеннях, зокрема силами КП "Київжитлоспецексплуатація", створюючи належні умови для розміщення та діяльності організацій.

Як зазначається в повідомленні, Департамент і надалі продовжуватиме роботу над забезпеченням належних умов для організацій, що сприяють обороноздатності міста та підтримують соціально вразливі категорії громадян.

Теги: #реабілітація #волонтери #кмда #приміщення #ветерани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:41 14.04.2025
Київська влада просить релігійні громади обмежити проведення масових великодніх богослужінь

Київська влада просить релігійні громади обмежити проведення масових великодніх богослужінь

12:51 12.04.2025
Кабмін затвердив механізм фінансування розширеного переліку безоплатних медпослуг ветеранам на рівні первинної меддопомоги

Кабмін затвердив механізм фінансування розширеного переліку безоплатних медпослуг ветеранам на рівні первинної меддопомоги

18:05 10.04.2025
Поворозник продовжить обіймати посаду першого заступника мера Києва після звільнення з посади в КМВА - КМДА

Поворозник продовжить обіймати посаду першого заступника мера Києва після звільнення з посади в КМВА - КМДА

15:39 10.04.2025
Рішення очільника КМВА не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови КМДА – пресслужба

Рішення очільника КМВА не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови КМДА – пресслужба

09:34 10.04.2025
Київ розраховує отримати понад 1,59 млрд грн пайових внесків за введені в експлуатацію у 2020-2022 рр. об’єкти

Київ розраховує отримати понад 1,59 млрд грн пайових внесків за введені в експлуатацію у 2020-2022 рр. об’єкти

14:06 08.04.2025
Віцемер Києва Бондаренко написав заяву про відставку

Віцемер Києва Бондаренко написав заяву про відставку

17:46 04.04.2025
Ветеран Нацгвардії, Герой України Фінашин: Не можу сказати, що якась країна виграла "ветеранку"

Ветеран Нацгвардії, Герой України Фінашин: Не можу сказати, що якась країна виграла "ветеранку"

17:17 04.04.2025
Радник глави МВС Фінашин: Призначаємо помічників облуправлінь поліції, які займатимуться ветеранською політикою на місцях

Радник глави МВС Фінашин: Призначаємо помічників облуправлінь поліції, які займатимуться ветеранською політикою на місцях

12:28 03.04.2025
Радник глави МВС Фінашин: На війні змінюється мислення, не всі ветерани повертаються до свого попереднього цивільного життя

Радник глави МВС Фінашин: На війні змінюється мислення, не всі ветерани повертаються до свого попереднього цивільного життя

12:22 03.04.2025
Радник глави МВС Фінашин про працевлаштування ветеранів: Треба дати вудку, а не кидати рибини

Радник глави МВС Фінашин про працевлаштування ветеранів: Треба дати вудку, а не кидати рибини

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстріляли Нікополь, загинуло дві людини, ще п'ятеро зазнали поранень

НАБУ проводить обшуки у члена ВККС Луганського - джерело

Правоохоронці офіційно підтвердили підозру заступнику Кличка Прокопіву

Спікер Нацполіції: На Великдень посилюємо заходи безпеки, можливі вибіркові перевірки

На ЗАЕС за останній тиждень майже щодня лунали вибухи – Гроссі

ОСТАННЄ

Рада розблокувала підписання спікером двох законів

РФ пошкодила енергооб’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині, люди не постраждали

Президент Молдови ставить завдання вступити в ЄС протягом чотирьох років

Кожен другий українець не планує відпустки цього року - Rakuten Viber

В Україні в найближчі дві доби без опадів, на заході можливі короткочасні грози

Об'єкти, присвячені Жванецькому, Бабелю, Ільфу, Багрицькому і Катаєву, належать до символіки російської імперської політики - УІНП

Росіяни обстріляли Нікополь, загинуло дві людини, ще п'ятеро зазнали поранень

Внаслідок обстрілу Херсона загинула людина

НАБУ проводить обшуки у члена ВККС Луганського - джерело

Сибіга оголосив про початок кампанії #ChildrenAreNonNegotiable

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА