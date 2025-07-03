Дві волонтерки УЧХ отримали найвищі міжнародні нагороди для медиків

Дві волонтерки загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) Ірина Широченко та Валентина Присяжнюк отримали найвищі міжнародні нагороди для медичних працівників - медалі ім. Флоренс Найтінгейл (англ. Florence Nightingale Medal).

Лікар за освітою Широченко (волонтерка УЧХ з 2016 р.) брала участь у ротаціях місії "Схід", неодноразово працювала у прифронтових регіонах, евакуйовувала людей з вразливих груп населення з Ірпеня та Бучі у перші дні повномасштабного вторгнення, надавала першу допомогу після обстрілів Києва. Вона брала участь в організації мобільних пунктів Українського Червоного Хреста на вокзалах.

Лікарка-інтернка з ортопедії та травматології Київської міської лікарні Присяжнюк (волонтерка УЧХ з 2017 р.) на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну працювала у Київській області, евакуюючи постраждалих під обстрілами та надаючи першу допомогу. Після атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у липні 2024 р. вона брала участь у наданні допомоги постраждалим, зокрема дітей зі спінальними травмами та на штучній вентиляції легень.

Медаль ім. Флоренс Найтінгейл заснована у 1912 р. Міжнародним Комітетом Червоного Хреста. Вона присуджується за виняткову мужність, відданість і милосердя під час збройних конфліктів або стихійних лих. Вручається раз на два роки, 12 травня — у день народження Найтінгейл. В Україні цією нагородою вже відзначено понад 20 волонтерів та працівників УЧХ.

Цього року медаль ім. Флоренс Найтінгейл отримали 35 медичних працівників із різних країн світу.

Флоренс Найтінгейл — британська медсестра, реформаторка охорони здоров’я та засновниця сучасного медсестринства, символ милосердя та професіоналізму в медичній сфері. Під час Кримської війни (1853–1856) організувала догляд за пораненими солдатами в польових шпиталях.