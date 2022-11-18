Київ та область повертаються до графіків аварійних відключень

За розпорядженням НЕК "Укренерго", до Києва та області у п'ятницю, 18 листопада, повертаються графіки аварійних відключень, повідомили мережеві оператори.

Згідно з повідомленнями компаній "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі" у фейсбуці, погодинні графіки не діють.

У свою чергу гендиректор YASNO Сергій Коваленко у своєму фейсбуці анонсував "великі аварійні відключення" в Києві з 16:00.

Раніше повідомлялося, що на п'ятницю "Укренерго" анонсувало лише планові відключення по Україні, але допускало можливість аварійних.