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16:57 18.11.2022

Київ та область повертаються до графіків аварійних відключень

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Київ та область повертаються до графіків аварійних відключень

За розпорядженням НЕК "Укренерго", до Києва та області у п'ятницю, 18 листопада, повертаються графіки аварійних відключень, повідомили мережеві оператори.

Згідно з повідомленнями компаній "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі" у фейсбуці, погодинні графіки не діють.

У свою чергу гендиректор YASNO Сергій Коваленко у своєму фейсбуці анонсував "великі аварійні відключення" в Києві з 16:00.

Раніше повідомлялося, що на п'ятницю "Укренерго" анонсувало лише планові відключення по Україні, але допускало можливість аварійних.

Теги: #київ #відключення #графіки

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