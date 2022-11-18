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14:41 18.11.2022

Українські фахівці отримали доступ до місця трагедії у Пшеводуві, Україна та Польща продовжать співпрацю відкрито, як найближчі друзі - Кулеба

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Українські фахівці отримали доступ до місця трагедії у Пшеводуві, Україна та Польща продовжать співпрацю відкрито, як найближчі друзі - Кулеба

Українські фахівці отримали доступ до місця трагедії у Пшеводуві, Україна та Польща продовжать співпрацю відкрито та конструктивно, як роблять найближчі друзі, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Українські фахівці вже працюють на місці трагедії у Пшеводуві, що сталася через ракетний терор Росії проти України. Я вдячний польській стороні за надання їм (українським фахівцям – ІФ-У) доступу. Ми продовжимо нашу співпрацю відкрито і конструктивно, як роблять найближчі друзі", - написав Кулеба у твіттері.

Як повідомлялося, 15 листопада 2022 року збройні сили РФ здійснили черговий тривалий масований обстріл усієї території України та її об'єктів критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводуві Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок якої загинули двоє громадян Польщі.

Теги: #розслідування #пшеводув

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