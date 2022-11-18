Події

13:08 18.11.2022

У вихідні Україну очікують снігопади, на дорогах ожеледиця, на півдні країни пройдуть дощі

2 хв читати
У вихідні Україну очікують снігопади, на дорогах ожеледиця, на півдні країни пройдуть дощі

Уночі помірний, удень невеликий сніг очікується у західних областях України у суботу, 19 листопада, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура на заході країни вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті від 1° морозу до 4° тепла.

У північних, центральних, східних областях помірний, уночі сильний сніг, удень у центральних та східних областях із переходом у дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (на сході країни 5-10° тепла); у Кіровоградській, Дніпропетровській областях уночі близько 0°, вдень 7-12° тепла.

У південній частині країни йтимуть помірні, вночі сильні дощі. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, у Криму до 16°.

У всій Україні, окрім півдня, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях удень пориви 15-20 м/с.

У Києві 19 листопада вночі сильний, удень помірний сніг, мокрий сніг; налипання мокрого снігу; на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 19 листопада найвища температура вдень була +14,4°С у 1926 році, найнижча вночі -17,6°С у 1902 році.

У неділю, 20 листопада, в Україні часом сніг, на півдні країни дощ, на Лівобережжі без опадів. Скрізь, окрім південних областей, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, у східних та південних областях близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та сході країни 1-6° тепла, у південних областях 8-13°, у Криму 14-19°.

У Києві 20 листопада вночі без опадів, удень сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.

Теги: #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 15.11.2022
В Україні найближчі дві доби помірні опади з мокрим снігом

В Україні найближчі дві доби помірні опади з мокрим снігом

13:15 13.11.2022
В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями туман

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями туман

12:19 04.11.2022
У вихідні в більшості областей України без опадів, на Лівобережжі вночі заморозки

У вихідні в більшості областей України без опадів, на Лівобережжі вночі заморозки

12:18 03.11.2022
Найближчими днями в Україні продовжиться поступове похолодання, місцями туман, у п'ятницю на сході невеликий дощ

Найближчими днями в Україні продовжиться поступове похолодання, місцями туман, у п'ятницю на сході невеликий дощ

12:16 02.11.2022
Температура повітря найближчими днями продовжить поступове зниження, у четвер у низці областей України пройдуть дощі

Температура повітря найближчими днями продовжить поступове зниження, у четвер у низці областей України пройдуть дощі

14:54 20.10.2022
Зима 2022-2023 рр. в Україні буде в середньому теплішою за попередні, тривалі періоди низьких температур малоймовірні – Укргідрометцентр

Зима 2022-2023 рр. в Україні буде в середньому теплішою за попередні, тривалі періоди низьких температур малоймовірні – Укргідрометцентр

12:28 19.10.2022
Найближчими днями в більшості областей України пройде дощ, подекуди з мокрим снігом

Найближчими днями в більшості областей України пройде дощ, подекуди з мокрим снігом

12:14 16.10.2022
В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями туман

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями туман

12:40 08.10.2022
Найближчими днями в Україні трохи похолодає, у низці областей пройдуть дощі

Найближчими днями в Україні трохи похолодає, у низці областей пройдуть дощі

13:15 21.09.2022
В Україні найближчими днями похолодає, на півночі, заході та в центрі пройдуть невеликі дощі

В Україні найближчими днями похолодає, на півночі, заході та в центрі пройдуть невеликі дощі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські фахівці отримали доступ до місця трагедії у Пшеводуві, Україна та Польща продовжать співпрацю відкрито, як найближчі друзі - Кулеба

Навіть в умовах війни "справи Майдану" безперервно розслідують та слухають у судах – Офіс генпрокурора

Наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити всі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах - Резніков

Кількість загиблих у Вільнянську від російського обстрілу збільшилася до 9 - заступник голови ОП Тимошенко

Окупанти втратили за добу в Україні близько 350 військових та 5 артсистем, збито 5 безпілотників та 6 крилатих ракет - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Правоохоронці зафіксували черговий воєнний злочин РФ – убивство семи цивільних на Херсонщині

Шмигаль: Через російські обстріли майже половина нашої енергетичної системи виведена з ладу

СБУ затримала колаборантку, яка очолювала "апарат" окупаційної адміністрації у Снігурівці

Українські фахівці отримали доступ до місця трагедії у Пшеводуві, Україна та Польща продовжать співпрацю відкрито, як найближчі друзі - Кулеба

Навіть в умовах війни "справи Майдану" безперервно розслідують та слухають у судах – Офіс генпрокурора

Новий в. о. гендиректора "Довженко-Центру" Алфьоров має намір домогтися скасування наказу про реорганізацію та призначення Гончарук гендиректором

Система Hawk готується до того, щоб стати в бойові порядки ПС ЗСУ - Ігнат

Квитки з Миколаєва на потяг Київ-Херсон розкуплено - Кім

Водопостачання Миколаєва буде відновлено після відновлення електрики в Херсонській області - Кім

Масовані атаки на цивільну інфраструктуру не завадять прокурорам досягти результату у розслідуванні злочинів РФ – генпрокурор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА