У вихідні Україну очікують снігопади, на дорогах ожеледиця, на півдні країни пройдуть дощі

Уночі помірний, удень невеликий сніг очікується у західних областях України у суботу, 19 листопада, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура на заході країни вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті від 1° морозу до 4° тепла.

У північних, центральних, східних областях помірний, уночі сильний сніг, удень у центральних та східних областях із переходом у дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (на сході країни 5-10° тепла); у Кіровоградській, Дніпропетровській областях уночі близько 0°, вдень 7-12° тепла.

У південній частині країни йтимуть помірні, вночі сильні дощі. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, у Криму до 16°.

У всій Україні, окрім півдня, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях удень пориви 15-20 м/с.

У Києві 19 листопада вночі сильний, удень помірний сніг, мокрий сніг; налипання мокрого снігу; на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 19 листопада найвища температура вдень була +14,4°С у 1926 році, найнижча вночі -17,6°С у 1902 році.

У неділю, 20 листопада, в Україні часом сніг, на півдні країни дощ, на Лівобережжі без опадів. Скрізь, окрім південних областей, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, у східних та південних областях близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та сході країни 1-6° тепла, у південних областях 8-13°, у Криму 14-19°.

У Києві 20 листопада вночі без опадів, удень сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.