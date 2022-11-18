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12:29 18.11.2022

Наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити всі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах - Резніков

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Наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити всі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах - Резніков

Наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити всі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"По-перше, наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити усі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах. Імпорт за необхідності може стати точковим доповненням" - написав Резніков у фейсбуці у п'ятницю.

Він продемонстрував на фото екземпляри шоломів та бронежилетів українського виробництва, що відповідають 4 та 6 класу захисту за стандартами НАТО.

"Підкреслюю. Те, що ви бачите, – не імпортовано і далі зібрано-зшито. А вироблено. Від сталевих і керамічних плит до тканини, фурнітури, спеціальних ниток тощо", - зазначив Резніков.

Глава Міноборони додав, що наразі в Україні немає можливості виробляти лише один специфічний компонент, оскільки немає відповідних технологій у хімічній промисловості. Резніков висловив упевненість у тому, що згодом і цю проблему вітчизняний бізнес вирішить.

"По-друге, наші виробники не тільки виконували замовлення для Міноборони, але й експериментували, створювали нові зразки, підвищували якість. Зокрема, розроблено бронежилет спеціально для наших захисниць з врахуванням антропологічних особливостей, з засобами для перерозподілу навантаження тощо. Йому немає аналогів. Після завершення циклу випробувань він піде у війська", - поінформував міністр.

Резніков звернув увагу на те, що також наразі тестують бронежилет 6 класу захисту з керамічними плитами та низкою новацій, які знижують навантаження на спину та дають змогу одним рухом швидко скинути захист.

"Він легкий і надійний. Переконаний, що ці продукти мають потенціал стати конкурентними на міжнародному ринку", - додав він.

Водночас глава Міноборони України звернув увагу на те, що на весь київський гарнізон минулої зими офіційно був у резерві один шолом.

"Усі пам’ятають, наскільки непростою була ситуація з забезпеченням шоломами та бронежилетами у березні та квітні. Згідно з даними, які мені доповідали, на весь київський гарнізон минулої зими офіційно перебував у резерві… один шолом. Стартувати довелося саме у такій реальності", - зазначив він.

За словами Резнікова, станом на 17 листопада 2022 року Міністерство оборони не лише забезпечило поточні потреби Збройних сил України, а й сформувало і вже декілька місяців підтримує для армії резерв у вигляді понад 200 тис. бронежилетів та понад 100 тис. шоломів.

Він запевнив, що резерв поступово зростатиме відповідно до запитів ЗСУ.

"Тобто під час активної фази війни ми стали де-факто незалежними в одному з важливих елементів забезпечення наших воїнів. Ми намагаємось застосовувати подібну стратегію скрізь, де це обґрунтовано. Щоб Україна максимально спиралася на свій потенціал і розвивала його. У першу чергу – у процесі забезпечення озброєнням та військовою технікою", - зазначив Резніков.

Він наголосив, що Міноборони ініціювало та забезпечило ухвалення рішення уряду, що значно спростило процес випробування та прийняття зразків на озброєння чи постачання. Резніков упевнений, що наступним кроком буде перегляд усіх наявних дослідно-конструкторських розробок, щоб залишити фінансування лише тих, які справді орієнтовані на результат, а також зміна підходу до реалізації ДКР.

"Ми вдосконалюємо логістику, у тому числі через впровадження натовської програми Logfas. Ми детально пояснюємо логіку наших дій партнерам і будуємо систему проєктів підтримки не середній та довгий терміни. Це залучає економічний потенціал вільного світу на користь України. Росія на цьому полі програє", - написав Резніков.

 

Теги: #міноборони #резніков

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