Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, четверо – поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів у Донецькій області загинула 1 особа, ще 4 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 17 листопада росіяни вбили 1 цивільного в Донецькій області — у Бахмуті. Ще 4 людини в області отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко у телеграм-каналі у п'ятницю.