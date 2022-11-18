Події

08:06 18.11.2022

Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, четверо – поранені

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Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, четверо – поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів у Донецькій області загинула 1 особа, ще 4 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 17 листопада росіяни вбили 1 цивільного в Донецькій області — у Бахмуті. Ще 4 людини в області отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко у телеграм-каналі у п'ятницю.

 

 

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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