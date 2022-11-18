Події

07:39 18.11.2022

У Чернігівській області дозволили увімкнути освітлення переходів і світлофори

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У Чернігівській області дозволили увімкнути освітлення переходів і світлофори

Органам місцевого самоврядування та районним військовим адміністраціям у Чернігівській області дозволили увімкнути освітлення пішохідних переходів та світлофори, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Рада оборони області цього тижня доручила райвійськадміністраціям та органам місцевого самоврядування увімкнути освітлення пішохідних переходів та забезпечити роботу світлофорів в темну пору доби до початку комендантської години", - написав Чаус у телеграм-каналі.

Глава ОВА зазначив, що "на дорогах області значно зросла кількість ДТП у темний час доби. Особливо багато аварій стається у Чернігові, Ніжині та Прилуках у проміжку з 16 до 20 години".

Також повідомляється, що органи місцевого самоврядування та РВА мають облаштувати переходи та світлофори автономним живленням до кінця року.

Теги: #переходи #освітлення #чернігівська_область

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