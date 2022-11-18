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07:29 18.11.2022

UNICEF передала ДСНС обладнання для доставки та очищення води

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UNICEF передала ДСНС обладнання для доставки та очищення води

Під час зустрічі з керівником програми ООН UNICEF з очищення води, санітарії та гігієни в Україні Себастьяна Трюффо та спеціаліста з напрямку очищення води, санітарії та гігієни Офісу UNICEF в Україні Костянтина Худобіна було передано обладнання для доставки та очищення води, повідомляє пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій.

"Під час зустрічі відбулася церемонія передачі та демонстрації гуманітарного вантажа із обладнанням для доставки та очищення води, що надана дитячим фондом ООН (UNICEF). Обладнання допоможе задовольнити потреби понад 3 млн людей, які постраждали від війни в Україні", - сказано в повідомленні, опублікованому на сайті ДСНС.

Зазначається, що "поставка включає автоцистерни для питної води, водоочисні установки, пересувні насоси, генератори та інші речі, для забезпечення доступу населення до чистої питної води та гігієни".

Передане обладнання буде направлено до Київської, Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської, Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Волинської, Закарпатської, Житомирської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Сумської областей, та активно використовуватиметься в визволеному Херсоні.

"Обговорено подальшу двосторонню співпрацю щодо передачі необхідного обладнання для водопостачання та водоочищення. Ключові пріоритети включають системи опалення для мобільного водопровідного обладнання, ємності для зберігання води, очисні споруди та обладнання для аналізу питної води", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #дснс #unicef #обладнання

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