У Києві в четвер зафіксовано антирекорд із відключень електроенергії

У четвер, 17 листопада, у Києві зафіксовано антирекорд за обсягом відключень – вони становили понад 500 МВт (за звичайного споживання 1000-1200 МВт – ЕР), повідомив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

"Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення – антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать – зараз у енергетиків завдання забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших пошкоджень", – написав він на своїй фейсбук-сторінці у четвер пізно ввечері.

При цьому він зазначив також зростання кількості звернень до контакт-центру YASNO і мережевих операторів.

"За останні дні до нас тільки по Києву надійшло понад 87 тисяч дзвінків, до колег - більш як 184 тисячі. Навіть в рази збільшені контакт-центри не здатні впоратися з піковими навантаженнями, коли протягом години надходить 10-15 тис. дзвінків", описав ситуацію Коваленко.

Водночас він пояснив, що "коли летять ракети над головою, то немає відповіді, коли вдасться повернути світло".

Водночас він закликав споживачів не плутати екстрені та стабілізаційні відключення.

"Відключення на те й екстрені, що ми не знаємо, коли вони завершаться і як довго триватимуть. Ці відключення не можна підлаштувати під потребу населення", - пояснив керівник компанії.

За його словами, оцінку того, як швидко відновлять мережі після екстрених відключень, проводять енергетики, залучені до ремонтних робіт, які з питань безпеки не поширюють інформацію про ураження та статус ремонтів.

Він зазначив, що оператори зможуть прийняти скаргу на те, що після прильоту світло відключено вже тривалий час, але допомогти навряд чи зможуть.

"Енергопостачання після екстрених відключень відновлюється лише за вказівкою", – наголосив Коваленко.

Проте він порадив дізнаватися про поточний статус відключень на сайті YASNO, у її чаті та в чатах колег із мереж, а також писати компанії або мережевим операторам у приватні повідомлення сторінок у соцмережах, оскільки це більш ефективно, ніж очікувати на підключення до оператора телефонії.

"У діджитал каналах ваш запит фіксується і вам обов'язково відпишуть", – запевнив голова YASNO.

При цьому він висловив подяку операторам та адмінам соцмереж, які у будь-яких ситуаціях намагаються допомогти споживачам.

"Хочу сказати велике дякую всім дівчатам та хлопцям на першій лінії, які так само іноді без світла, іноді з укриття, 24/7 намагаються допомогти нашим (і не тільки нашим клієнтам) з іхніми питаннями. Навіть коли ми не маємо відповідей на ці питання", – резюмував Коваленко.