ЄС допоможе Україні модернізувати управління геологічними даними

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Українська геологічна служба підписали меморандум про взаєморозуміння щодо сприяння модернізації управління українськими геологічними даними.

"Сировину, що має вирішальне значення для "зеленої" та цифрової економіки, удосталь можна знайти в Україні. (...) Інтегруючи Україну у виробничо-збутові ланцюжки ЄС, ми диверсифікуємо наші поставки, зміцнюємо нашу промислову базу, водночас допомагаємо відновити"…економіку України", - заявив заступник голови ЄК Марош Шефчович, який брав участь у підписанні меморандуму.

У комюніке Єврокомісії наголошується, що це підписання відбулося у розвиток стратегічного партнерства ЄС та України в галузі корисних копалин.

У ЄК пояснюють, що ЄС допоможе Україні "поліпшити управління, прозорість, регулювання, а також доступ для інвесторів, оцифровуючи геологічні дані, включно з документами та картами".

У Брюсселі нагадують, що початок стратегічного партнерства ЄС-Україна у галузі сировини та акумуляторів було закладено Шефчовичем та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у липні 2021 року.