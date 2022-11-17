Блінкен: США і далі надаватимуть підтримку Україні, щоб вона захистила себе

Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив, що РФ несе повну відповідальність і провину за війну проти України, і США продовжать надавати підтримку Україні, щоб вона захистила себе.

"Сьогодні я поговорив із Дмитром Кулебою про ракетний обстріл Росією України, який зруйнував цивільну інфраструктуру. РФ несе повну відповідальність і провину за цю жахливу війну. США продовжать надавати підтримку Україні, щоб вона захистила себе", - написав він у твіттері.