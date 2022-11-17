Події

18:12 17.11.2022

Блінкен: США і далі надаватимуть підтримку Україні, щоб вона захистила себе

1 хв читати
Блінкен: США і далі надаватимуть підтримку Україні, щоб вона захистила себе

Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив, що РФ несе повну відповідальність і провину за війну проти України, і США продовжать надавати підтримку Україні, щоб вона захистила себе.

"Сьогодні я поговорив із Дмитром Кулебою про ракетний обстріл Росією України, який зруйнував цивільну інфраструктуру. РФ несе повну відповідальність і провину за цю жахливу війну. США продовжать надавати підтримку Україні, щоб вона захистила себе", - написав він у твіттері.

Теги: #сша #україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:25 17.11.2022
Фінляндія надасть Україні військову допомогу на EUR55 млн

Фінляндія надасть Україні військову допомогу на EUR55 млн

13:04 17.11.2022
Україна може стати джерелом нового глобального розвитку - Зеленський

Україна може стати джерелом нового глобального розвитку - Зеленський

11:51 17.11.2022
Австралійський мільярдер Ендрю Форрест вкладе $500 млн у фонд під управлінням BlackRock для відновлення України

Австралійський мільярдер Ендрю Форрест вкладе $500 млн у фонд під управлінням BlackRock для відновлення України

08:56 17.11.2022
Пентагон обвинуватив Іран в ударі по танкеру в Оманській затоці

Пентагон обвинуватив Іран в ударі по танкеру в Оманській затоці

21:48 16.11.2022
ЄС переконаний, що трагічний інцидент у Польщі став результатом масованого ракетного обстрілу Росією українських міст

ЄС переконаний, що трагічний інцидент у Польщі став результатом масованого ракетного обстрілу Росією українських міст

20:56 16.11.2022
Україна й Польща готуються до впровадження спільного митного та прикордонного контролю

Україна й Польща готуються до впровадження спільного митного та прикордонного контролю

20:26 16.11.2022
Голова Пентагону заявив про ефективне застосування переданих Україні ЗРК NASAMS

Голова Пентагону заявив про ефективне застосування переданих Україні ЗРК NASAMS

20:25 16.11.2022
Відповідальність за інцидент із падінням ракети на території Польщі несе РФ, яка атакувала цивільні об'єкти в Україні - Білий дім

Відповідальність за інцидент із падінням ракети на території Польщі несе РФ, яка атакувала цивільні об'єкти в Україні - Білий дім

14:47 16.11.2022
Київ виступає за подальше розслідування подій у Польщі, просить доступ до місця вибуху – Данілов

Київ виступає за подальше розслідування подій у Польщі, просить доступ до місця вибуху – Данілов

08:51 16.11.2022
Байден запропонував Польщі допомогу у розслідуванні причин вибуху на польсько-українському кордоні

Байден запропонував Польщі допомогу у розслідуванні причин вибуху на польсько-українському кордоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд у справі про МН17 встановив, що влітку 2014 року вже тривав міжнародний воєнний конфлікт між Україною і контрольованою РФ "ДНР"

Родичі загиблих в аварії МН17 про вирок: Правосуддя перемогло

Лубінець про катування в окупованому Херсоні: Таких масштабів я ще не бачив

Суд засудив Гіркіна, Дубінського та Харченка до довічного ув'язнення й постановив узяти їх під варту

Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17 та загибелі 298 осіб. Пулатова визнано невинуватим

ОСТАННЄ

Суд у справі про МН17 встановив, що влітку 2014 року вже тривав міжнародний воєнний конфлікт між Україною і контрольованою РФ "ДНР"

Суд постановив виплатити понад 16 млн євро компенсації рідним загиблих у катастрофі МН17

Родичі загиблих в аварії МН17 про вирок: Правосуддя перемогло

Лубінець про катування в окупованому Херсоні: Таких масштабів я ще не бачив

Зеленський підписав указ про призначення ексгенпрокурора Венедіктової послом України у Швейцарії

Зеленський про рішення суду в Гаазі: Необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися і замовники, тому що безкарність веде до нових злочинів

Суд засудив Гіркіна, Дубінського та Харченка до довічного ув'язнення й постановив узяти їх під варту

На місці руйнування житлового будинку у Вільнянську розібрано вже близько 70 тонн залишків конструкцій, з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих

Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17 та загибелі 298 осіб. Пулатова визнано невинуватим

У Львівській ОТГ за добу госпіталізували 9 осіб з отруєнням чадним газом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА