Події

11:43 17.11.2022

У "Дії" запустили функцію отримання виписки про місце проживання

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У "Дії" запустили функцію отримання виписки про місце проживання

Міністерство цифрової трансформації прозвітувало про успішне завершення бета-тестування послуги отримання виписки про місце проживання у смартфоні.

"Тепер українці можуть згенерувати один із найпопулярніших документів у декілька кліків. Витяг про місце проживання необхідна при отриманні кожної четвертої держпослуги. Наприклад, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садок або при оформленні на роботу", - наголошується в повідомленні у телеграм-каналі Мінцифри у четвер.

З червня отримати витяг можна на порталі "Дія" всього за 1 хвилину, від сьогодні послуга доступна і в застосунку.

Виписка відображатимуться в "Дії" серед інших електронних документів, при цьому згенерований PDF-документ можна завантажити протягом 24 годин.

Послуга реалізована Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ та Державною міграційною службою України та за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, яку фінансує уряд Швейцарії.

 

Теги: #виписка #проживання #дія

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