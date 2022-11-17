Постраждалих від удару по Дніпру вже 14 - голова ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару російських окупантів по м. Дніпро зросла до 14, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"17 листопада, 11:10. Вже 14 поранених через російську атаку на Дніпро. Серед них 15-річна дівчинка. Усі в лікарнях міста", - написав Резніченко у телеграмі.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомляв про вісьмох постраждалих.

Як повідомлялося, ракети влучили у промислове підприємство, розпочалася сильна пожежа. Також пошкоджено житлові будинки поряд.