Події

20:56 16.11.2022

Україна й Польща готуються до впровадження спільного митного та прикордонного контролю

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Україна й Польща готуються до впровадження спільного митного та прикордонного контролю

Делегації України та Республіки Польща обговорюють проєкт міжурядової Угоди щодо спільного контролю осіб, транспортних засобів та товарів у загальних пунктах пропуску.

Як зазначається у повідомленні Міністерства інфраструктури України на фейсбук-сторінці у середу, впровадження спільного митного та прикордонного контролю спростить та пришвидшить перетин кордону для міжнародних перевізників і приватних осіб. Після підписання Угоди Україна стане країною, яка не входить до складу Євросоюзу, але має подібні пункти пропуску з країною-членом ЄС.

Проєкт угоди має визначити процедури та правила роботи спільних пунктів пропуску, обміну інформацією між контролюючими службами, протидії нелегальній міграції, проведення спільних патрулів, а також можливість контрольними службами України та Республіки Польща делегувати (передавати) один одному виконання своїх службових повноважень і функцій.

"Сьогодні розпочався перший раунд переговорів сторін, який триватиме два дні та завершиться напрацюванням базової редакції документу", - наголосили в Мінінфраструктурі.

За даними міністерства, загальний товарообіг між Україною та Польщею за 10 місяців 2022 року становив понад $10,035 млрд, тоді як за весь минулий рік – майже $10,207 млрд.

"Зростання обсягів товарообігу з країнами ЄС спостерігається від початку повномасштабного вторгнення росії до України. Сприяла пожвавленню торгових зв’язків з ЄС лібералізація умов міжнародних перевезень", - зазначили в Мінінфраструктури.

Пропозиція щодо запровадження спільного контролю на українсько-польському кордоні була висловлена Президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Києві з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

 

 

 

Теги: #україна #польща #кордон

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