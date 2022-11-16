Українські вибухотехніки підірвали заміновану окупантами будівлю ГУ поліції у Херсонській області

Російські окупанти під час відступу замінували одну з будівель Головного управління поліції Херсонської області, її довелося підірвати, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо", - написав Клименко на фейсбук-сторінці.

Він зазначив, що загалом поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонської області та вилучили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів.