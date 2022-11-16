У Львівській області з 17 листопада запроваджують нові графіки погодинних відключень електроенергії

Із 17 листопада графіки відключення електроенергії у Львівській області діятимуть протягом доби для всіх трьох груп побутових користувачів, повідомляють на сайті компанії "Львівобленерго".

"У зв'язку з критичною ситуацією в енергосистемі України внаслідок ракетного обстрілу, графік погодинних відключень діятиме цілодобово починаючи з 17 листопада", – зазначено в повідомленні.

За даними компанії, для абонентів кожної з трьох груп користувачів світло відключатимуть двічі на добу по 4 години.

Так завтра, 17 листопада, користувачі першої групи залишаться без світла з 00:00 до 4 години ночі та з 12:00 до 16:00, користувачів 2 групи відключатимуть з 08:00 до 12:00 та з 20:00 до опівночі . Користувачі 3-ї групи залишаться без електрики з 04:00 до 08:00 та з 16:00 до 20:00.

З повним графіком відключень можна ознайомитись на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла?".