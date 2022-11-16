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20:33 16.11.2022

ЄБРР надасть технічну допомогу Держгеонадрам України

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ЄБРР надасть технічну допомогу Держгеонадрам України

Державна служба геології та надр України підписала меморандум про технічну допомогу з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), повідомив голова Держгеонадр Роман Опімах на своїй сторінці у фейсбуці в середу.

"Документ передбачає проведення робіт з оцифрування вторинної геологічної інформації, розвитку ІТ-архітектури та функціоналу Державного геологічного порталу", - написав Опімах.

Меморандум підписано з першим віцепрезидентом ЄБРР Юргеном Рігтеринком у рамках проведення Raw Materials Week, що відбувається в Брюсселі, за підтримки Єврокомісії та Міндовкілля України. Підписання відбулося в присутності віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шевчовича та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Згідно з документом, ЄБРР є виконавцем, Держгеонадра – ключовим бенефіціаром, а фахівці ДНВП "Геоінформ України" – підрядниками проєкту, зазначив голова Держгеонадр.

"Виконання робіт розраховане на три роки і передбачає вже в першому півріччі 2023 року закупівлю техніки та облаштування серверної – вентиляції, фізичного доступу, забезпечення безперебійності живлення", - поінформував Опімах.

Також наступного року буде оцифровано щонайменше 20 тис. одиниць зберігання геологічної інформації та опубліковано на Державному геологічному порталі відповідно до найкращих світових практик.

"Реалізація проєкту дозволить не лише оцифрувати й розмістити у відкритому доступі вторинну геологічну інформацію, а й суттєво вдосконалити інтерфейс пошуку геологічних звітів через інтерактивні карти, що будуть розміщені на Держгеопорталі", - наголосив голова.

Водночас переклад рефератів звітів та англомовний пошуковик стануть зручними інструментами для іноземних інвесторів, які цікавляться розробкою українських надр.

За словами Опімаха, ключовими завданнями проєкту є, зокрема, переведення у цифровий формат щонайменше 60 тис. одиниць зберігання геологічних звітів, розвиток ІТ-інфраструктури, створення англомовних сервісів баз даних управління геологічною інформацією, облаштування серверної, а також розвиток функціоналу Державного геологічного порталу за рахунок створення наборів геологічних карт та картографічних сервісів геологічної вивченості території України.

"Наступним кроком стане підписання угоди про надання технічної допомоги та узгодження параметрів обсягу й часу виконання робіт", - заявив голова.

 

Теги: #надра #єбрр

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