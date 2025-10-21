ЄБРР розглядає надання до EUR100 млн на будівництво соціального орендного житла за підтримки благодійної місії Хансена

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає відкриття кредитної лінії до EUR100 млн для будівництва в Україні соціального орендного житла за підтримки благодійної організації Hansen Ukrainian Mission Делл Лоя Хансена.

Згідно з повідомленням, кредитна лінія фінансуватиме розширення платформи Хансена Ladder to Prosperity, яка забезпечує доступним житлом внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку, ветеранів. Кредитні кошти буде спрямовано на реалізацію проєктів доступної оренди та оренди житла з правом викупу.

Перший транш кредиту у розмірі EUR7,1 млн буде спрямовано на реалізацію двох проєктів доступного орендного житла (182 квартири) в Київській області.

Загалом програма передбачає будівництво 1,8 тис. квартир в енергоефективних будинках в різних локаціях до 2029 року. Загальна вартість проєкту становить EUR167 млн.

Очікується, що об'єкти будівництва повинно бути сертифіковано за "зеленим" стандартом EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies). Будівництво має відбуватися із повторним використанням існуючих конструкцій зі зменшенням викидів вуглецю.

Отримувачами кредиту стануть дві новостворені українські компанії – ТОВ "Доступне житло Хансена" та ТОВ "Доступне житло Хансена Парквей Хаус", власником яких виступає сам Делл Лой Хансен. Організація Hansen Ukrainian Mission займатиметься координацією та операційною підтримкою реалізації проєктів.

Крім того, донори профінансують технічну підтримку для впровадження спеціальної програми навчання в галузі будівництва (EUR75 тис.), заходів реабілітації та підтримки орендарів (EUR50 тис.), визначення найкращих практик реалізації доступного житла (EUR75 тис.), розвитку екологічного та соціального потенціалу (EUR75 тис.).

Рішення щодо схвалення проєкту рада директорів ЄБРР ухвалюватиме у листопаді.