22:55 14.10.2025

ЄБРР готує додаткові EUR500 млн для термінових закупівель газу "Нафтогазом" – Kyiv Post

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) готує додаткове фінансування EUR500 млн для НАК "Нафтогаз України" для термінових закупівель газу, викликаних посиленими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру, повідомив віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Маттео Патроне.

"Ми уже готуємо ще один пакет на EUR500 млн для НАК, щоб покрити терміновий імпорт газу. Однак це матиме справжній ефект лише за умови суттєвого внеску донорів", – сказав він в інтерв’ю Kyiv Post.

За його словами, ЄБРР уже розпочав консультації з "друзями та партнерами України", щоб допомогти країні пройти опалювальний сезон, хоча ще зарано ділитися конкретними планами.

Патроне нагадав, що ЄБРР цього року уже залучив EUR1,15 млрд у енергетичний сектор України, у тому числі EUR770 млн кредитів ЄБРР для "Нафтогазу" на закупівлю газу, доповнених EUR219 млн грантів від Норвегії, а також EUR160 млн для "Укрнафти" на створення нових газових когенераційних потужностей.

Всього ЄБРР виділив Україні цього року майже EUR2,3 млрд, що перевершило вже плановий показник на весь рік, наголосив віцепрезидент. Кошти розподілені між 46 приватними та 7 державними проєктами в Україні.

Джерело: https://www.kyivpost.com/uk/post/62083

Теги: #єбрр #кредит #нафтогаз

