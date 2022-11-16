Події

19:49 16.11.2022

Зеленський переконаний, що сенсу та бажання у білорусів вторгатися в Україну на сьогодні немає

1 хв читати
Зеленський переконаний, що сенсу та бажання у білорусів вторгатися в Україну на сьогодні немає

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам висловив упевненість у тому, що сенсу та бажання у білорусів вторгатися в Україну на сьогодні немає.

"Так, збільшення кількості військових бачили там (у Білорусі – ІФУ) і люди, і журналісти, і наша розвідка. Ми вважаємо, що сенсу на сьогодні наступу у білорусів на територію нашої держави немає. І бажання їхнього суспільства там немає. А тут (в Україні – ІФУ) бажання у суспільства точно немає", - заявив Зеленський у середу.

За його словами, на сьогодні відсутні контакти на рівні оборонних відомств обох держав.

"Таких немає зустрічі та контактів. Зрозуміло чому: після ракетних ударів з їхньої території – після цього жодних контактів", - сказав він.

 

 

 

Теги: #війна #білорусь #вторгнення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 16.11.2022
У ВР створено робочу групу щодо комплексного відновлення територій, які постраждали внаслідок агресії РФ – Шуляк

У ВР створено робочу групу щодо комплексного відновлення територій, які постраждали внаслідок агресії РФ – Шуляк

17:58 16.11.2022
Рада скасувала Угоду з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування

Рада скасувала Угоду з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування

09:44 16.11.2022
РФ під час ударів по Україні 15 листопада витратила більшу частину високоточної зброї, що залишилася, - ISW

РФ під час ударів по Україні 15 листопада витратила більшу частину високоточної зброї, що залишилася, - ISW

09:39 16.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

09:26 16.11.2022
Кількість поранених унаслідок агресії РФ в Україні дітей зросла до 835 – Офіс генпрокурора

Кількість поранених унаслідок агресії РФ в Україні дітей зросла до 835 – Офіс генпрокурора

13:41 15.11.2022
Російські війська на лівому березі Дніпра на Херсонщині відходять углиб на 15-10 кілометрів - ОК "Південь"

Російські війська на лівому березі Дніпра на Херсонщині відходять углиб на 15-10 кілометрів - ОК "Південь"

11:22 15.11.2022
Інформацію про 106 загиблих на війні спортсменів опубліковано на сайті "Янголи спорту"

Інформацію про 106 загиблих на війні спортсменів опубліковано на сайті "Янголи спорту"

10:46 15.11.2022
Київ закликає африканські держави вимагати від РФ припинення тиску на їхніх громадян, яких відправляють воювати проти України

Київ закликає африканські держави вимагати від РФ припинення тиску на їхніх громадян, яких відправляють воювати проти України

09:22 15.11.2022
Ворог утратив за минулу добу 710 осіб особового складу, а з початку вторгнення в Україну понад 82 тис.

Ворог утратив за минулу добу 710 осіб особового складу, а з початку вторгнення в Україну понад 82 тис.

08:54 15.11.2022
Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 431 дитина, 834 – поранено

Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 431 дитина, 834 – поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається важкою, у регіоні застосовуються екстрені відключення е/е

Зеленському пропонували евакуювати Київ у перший день ракетних ударів

Україна розробила паралельну мережу постачання електрики

Зеленський отримував від західних партнерів сигнали про бажання Путіна щодо прямих переговорів з Україною

Країни-підписанти Будапештського меморандуму могли б укласти нову угоду - Зеленський

ОСТАННЄ

Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається важкою, у регіоні застосовуються екстрені відключення е/е

На Харківщині протягом дня відновлено електропостачання ще 65 тис. абонентів, які залишилися без світла через ворожі ракетні удари у вівторок

На Сумщині правоохоронці затримали зловмисників за нелегальне перевезення громадян України та Росії на територію РФ

Прем'єр Італії зіткнулася з критикою на батьківщині через рішення поїхати на саміт G20 із дочкою

Зеленський вітає схвалення ГА ООН проєкту резолюції з прав людини в окупованому РФ Криму

Україна й Польща готуються до впровадження спільного митного та прикордонного контролю

Хмельницька АЕС зупинила обидва, а Рівненська – один із чотирьох енергоблоків через втрату доступу до мережі після російських атак – МАГАТЕ

Українські вибухотехніки підірвали заміновану окупантами будівлю ГУ поліції у Херсонській області

У Львівській області з 17 листопада запроваджують нові графіки погодинних відключень електроенергії

ЄБРР надасть технічну допомогу Держгеонадрам України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА