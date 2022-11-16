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16:58 16.11.2022

План відновлення ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС мають намір схвалити у січні на конференції у Варшаві – "Енергоатом"

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План відновлення ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС мають намір схвалити у січні на конференції у Варшаві – "Енергоатом"

План відновлення ядерної та радіаційної безпеки на Запорізькій АЕС планується схвалити 17 січня 2023 року під час спеціальної тематичної міжнародної конференції у Варшаві, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі в середу.

"Головною метою конференції є обговорення проблем, ризиків та безпрецедентних викликів для глобальної безпеки через ситуацію на Запорізькій АЕС. Очікується, що під час конференції буде розглянуто, а за її підсумками ухвалено План відновлення ядерної та радіаційної безпеки на Запорізькій АЕС, який дасть змогу повернути станцію до нормальної безпечної роботи відповідно до міжнародних норм та правил", - зазначено в повідомленні.

Наразі "Енергоатом" розпочав підготовку до проведення цієї конференції під назвою "Запорізька АЕС: План відновлення ядерної та радіаційної безпеки".

Як пояснили в компанії, під час конференції також буде розглянуто пропозиції щодо вдосконалення міжнародних механізмів захисту цивільних атомних об'єктів, посилення ролі, впливу та заходів реагування світового співтовариства і міжнародних організацій у випадках силового захоплення таких об'єктів та порушення ядерної та радіаційної безпеки і втрати контролю за радіаційними матеріалами.

 

Теги: #план #заес

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