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16:25 16.11.2022

Бюджетний комітет рекомендував ВР звільнити голову Рахункової палати Пацкана

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Бюджетний комітет рекомендував ВР звільнити голову Рахункової палати Пацкана

Парламентський комітет з питань бюджету підтримав заяву голови Рахункової палати Валерія Пацкана про відставку, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Щойно відбулося засідання бюджетного комітету ВРУ, на якому вже підтримали заяву про звільнення В. Пацкана з посади голови Рахункової палати. Далі – зала Ради, це відбудеться вже на цьому тижні", - написав Железняк у телеграмі у середу.

Железняк розповів, що на комітеті була довга дискусія щодо подальшої долі Пацкана.

"Незрозуміло було, чи залишається він членом Рахункової (без статусу очільника) після звільнення з поста голови… В результаті прийняли рішення звільняти і з голови, і з члена Рахункової палати", - зазначив народний депутат.

 

Теги: #комітет #пацкан

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