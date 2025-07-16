Інтерфакс-Україна
Події
10:24 16.07.2025

Профільний комітет рекомендує Раді прийняти відставку премʼєр-міністра Шмигаля

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Профільний комітет рекомендує Раді прийняти відставку премʼєр-міністра Шмигаля
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти відставку голови уряду України Дениса Шмигаля, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Комітет з питань держбудівництва схвалив відставку премʼєр-міністра Дениса Шмигаля", - написав Железняк у Телеграм.

Як повідомлялось, Верховна Рада може розглянути питання відставки премʼєр-міністра на пленарному засіданні у середу.

Теги: #шмигаль #відставка #комітет

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