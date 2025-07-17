Інтерфакс-Україна
Події
10:15 17.07.2025

Профільний комітет підтримав кандидатуру Сибіги на посаду очільника МЗС

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Профільний комітет підтримав кандидатуру Сибіги на посаду очільника МЗС
Фото: https://mfa.gov.ua/

Парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підтримав кандидатуру Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ, повідомив голова комітету Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Йде засідання комітету. За кандидатуру Сибіги проголосували і одноголосно підтримали",- сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Як повідомляє сайт парламенту, проєкт постанови №13495 про призначення Сибіги  на посаду міністра закордонних справ України зареєстровано у Верховній Раді 17 липня.

Теги: #сибіга #комітет

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