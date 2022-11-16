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15:38 16.11.2022

Столтенберг: Немає ознак того, що була навмисна атака на територію НАТО, як і того, що РФ готує таку атаку

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Столтенберг: Немає ознак того, що була навмисна атака на територію НАТО, як і того, що РФ готує таку атаку

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорить, що причиною інциденту на території Польщі є війна, відповідальність за яку несе Росія, водночас те, що сталося, не має ознак навмисної атаки на НАТО, як і ознак того, що Росія планує воєнні дії проти союзників.

Про це він сказав у середу в штаб-квартирі НАТО після екстреного засідання Північноатлантичної ради на рівні послів - постійних представників країн-членів Альянсу, скликаного через падіння ракет на територію члена НАТО – Польщі, яке спричинило загибель двох осіб.

"У нас немає ознак, що це була навмисна атака на територію НАТО, і немає ознак того, що Росія планує агресивні воєнні дії проти союзників з НАТО. Це демонструє небезпеку, яка пов'язана з війною, що триває в Україні. Ми всі погоджуємося з тим, що Росія несе всю відповідальність – вони відповідальні за війну в Україні, що спричинило цю ситуацію. Якби не було цієї війни, ми не опинилися б у ситуації з двома загиблими", - заявив генсек НАТО.

Столтенберг пояснив, що цей чинник є причиною того, якою може бути реакція з боку Альянсу. "Але немає жодних ознак того, що це була навмисна атака або що Росія планує агресивні воєнні дії проти союзників з НАТО. Наша фундаментальна оцінка щодо загроз Альянсу не змінилася", - повторив він оцінку події, як і пояснив реакцію союзників.

Столтенберг знову заявив, що Україна має право на самооборону. "Реальність є такою, що якщо президент Путін, Росія припинить воювати – ми матимемо мир. Якщо президент Зеленський та українці перестануть боротися, переможе Росія, і Україна припинить існувати як незалежна суверенна держава. Найімовірніше, ця війна на якомусь етапі завершиться за столом переговорів. Водночас ми знаємо, що результат цих переговорів пов'язаний із ситуацією на полі бою. Підтримуючи Україну на полі бою, ми максимізуємо можливості для них досягти прийнятного результату за переговорним столом. Ми всі хочемо миру, ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, і найкраще, що ми можемо зробити, щоб Україна залишалася незалежною державою, – це надавати військову підтримку Україні", - додав генсек Альянсу.

Відповідаючи на запитання про можливість для НАТО протягнути "парасольку протиповітряної оборони" також і на територію України, Столтенберг сказав: "Союзники НАТО не є стороною конфлікту в Україні. НАТО та союзники надають підтримку Україні, допомагаючи їй реалізувати право на самооборону. Україна має право захищати себе від незаконної війни агресії, яку веде Росія. Наш головний пріоритет зараз – надати більше систем протиповітряної оборони Україні. Наша система протиповітряної оборони встановлена для захисту проти нападу, але ми не маємо ознак того, що це була навмисна атака", - пояснив він.

Теги: #нато #ракета #реакція #столтенберг

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