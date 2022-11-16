Частина потягів сильно затримується через пошкоджену інфраструктуру - УЗ

"Укрзалізниця" повідомила про затримки низки потягів у зв'язку з пошкодженнями інфраструктури та відсутністю напруги в контактній мережі.

Водночас, як повідомляється в телеграм-каналі залізничної компанії в середу, більшість ділянок з ушкодженнями електромережі вже відновлено.

Наразі зі значною затримкою рухаються такі рейси:

№45/46 Ужгород - Харків затримується на 7 год 24 хв;

№715/716 Перемишль - Київ затримується на 6 год 58 хв;

№21/22 Трускавець - Харків затримується на 4 год 54 хв;

поїзд Відень - Київ затримується на 3 год 17 хв;

№749/750 Ужгород - Київ затримується на 3 год 12 хв;

№3/4 Ужгород - Запоріжжя затримується на 2 год 43 хв;

№35/36 Перемишль - Одеса затримується на 1 год 1 год 44 хв..

Решта рейсів, що прямують із затримкою, затримуються менше ніж на годину.

Крім того, через пошкодження контактної мережі залізниця змінила маршрут прямування 11 потягів:

№749 Київ - Ужгород;

№67 Київ - Варшава;

№53 Київ - Перемишль;

№15 Харків - Рахів;

№91 Київ - Львів;

№18 Ужгород - Харків;

№92 Львів - Київ;

№2 Івано-Франківськ - Харків;

№54 Перемишль - Київ;

№68 Варшава - Київ;

№750 Ужгород - Київ.

Зміна маршруту цих поїздів не вплине на можливість пасажирів вийти по потрібних їм станціях, проте час в дорозі для цих рейсів збільшиться орієнтовно на 30 хвилин.

Пропускні пункти на кордоні з Польщею працюють в стандартному режимі, жодних складнощів із курсуванням поїздів між Україною та Польщею не спостерігається.