Частина потягів сильно затримується через пошкоджену інфраструктуру - УЗ
"Укрзалізниця" повідомила про затримки низки потягів у зв'язку з пошкодженнями інфраструктури та відсутністю напруги в контактній мережі.
Водночас, як повідомляється в телеграм-каналі залізничної компанії в середу, більшість ділянок з ушкодженнями електромережі вже відновлено.
Наразі зі значною затримкою рухаються такі рейси:
№45/46 Ужгород - Харків затримується на 7 год 24 хв;
№715/716 Перемишль - Київ затримується на 6 год 58 хв;
№21/22 Трускавець - Харків затримується на 4 год 54 хв;
поїзд Відень - Київ затримується на 3 год 17 хв;
№749/750 Ужгород - Київ затримується на 3 год 12 хв;
№3/4 Ужгород - Запоріжжя затримується на 2 год 43 хв;
№35/36 Перемишль - Одеса затримується на 1 год 1 год 44 хв..
Решта рейсів, що прямують із затримкою, затримуються менше ніж на годину.
Крім того, через пошкодження контактної мережі залізниця змінила маршрут прямування 11 потягів:
№749 Київ - Ужгород;
№67 Київ - Варшава;
№53 Київ - Перемишль;
№15 Харків - Рахів;
№91 Київ - Львів;
№18 Ужгород - Харків;
№92 Львів - Київ;
№2 Івано-Франківськ - Харків;
№54 Перемишль - Київ;
№68 Варшава - Київ;
№750 Ужгород - Київ.
Зміна маршруту цих поїздів не вплине на можливість пасажирів вийти по потрібних їм станціях, проте час в дорозі для цих рейсів збільшиться орієнтовно на 30 хвилин.
Пропускні пункти на кордоні з Польщею працюють в стандартному режимі, жодних складнощів із курсуванням поїздів між Україною та Польщею не спостерігається.